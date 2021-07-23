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Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине

В Кремле признали задержку поставок, РФПИ работает над проблемой с контрагентами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия выполнит свои обязательства по поставкам вакцин от коронавируса за рубеж и работает над устранением задержек, с которыми столкнулась Аргентина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка. РФПИ находится в контакте со своими контрагентами, чтобы возникающие проблемы урегулировать", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что ведется напряженная работа, но при этом для России всегда в приоритете было удовлетворение потребностей россиян в вакцинации.

"Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации и постоянно растет сознательность граждан. Все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет", - заявил Песков.

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Дмитрий Песков Аргентина

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