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Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 700 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине в среду.

"В аэропорту Буэнос-Айреса только что приземлился самолёт с 709.085 дозами (359.085 доз первого компонента и 350.000 - второго)", - отмечает дипведомство.

Ранее Аргентина начала производство вакцины "Спутник V". В РФПИ отмечали, что полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине планируется начать в июне. 23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".

Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Аргентина Спутник V

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