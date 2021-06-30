Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 700 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине в среду.

"В аэропорту Буэнос-Айреса только что приземлился самолёт с 709.085 дозами (359.085 доз первого компонента и 350.000 - второго)", - отмечает дипведомство.

Ранее Аргентина начала производство вакцины "Спутник V". В РФПИ отмечали, что полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине планируется начать в июне. 23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".