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Исследования показали хороший результат комбинации вакцин от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании исследования показали хороший результат при комбинировании вакцин против COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Хроника коронавируса. Июнь.

Применение двух доз препарата от Pfizer и двух от AstraZeneka, либо одного укола с их чередованием укрепляло имунную систему. При этом эффективность лекарств достигалась при любых комбинациях.

Заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван-Там указывает, что смешивание разных вакцин может помочь тем странам, которые испытывают трудности с их поставками.

Комбинирование также применялось в Испании и Германии, где ставили препараты от Pfizer или Moderna после укола вакциной AstraZeneca. При этом смешивание препаратов у вакцинированных отмечались кратковременные побочные эффекты в виде озноба, а также головной и мышечной болей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель привилась второй дозой вакцины против коронавируса препаратом от Moderna после первого укола вакциной AstraZeneca.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус Pfizer AstraZeneka Moderna

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