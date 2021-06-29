Исследования показали хороший результат комбинации вакцин от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании исследования показали хороший результат при комбинировании вакцин против COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Применение двух доз препарата от Pfizer и двух от AstraZeneka, либо одного укола с их чередованием укрепляло имунную систему. При этом эффективность лекарств достигалась при любых комбинациях.

Заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван-Там указывает, что смешивание разных вакцин может помочь тем странам, которые испытывают трудности с их поставками.

Комбинирование также применялось в Испании и Германии, где ставили препараты от Pfizer или Moderna после укола вакциной AstraZeneca. При этом смешивание препаратов у вакцинированных отмечались кратковременные побочные эффекты в виде озноба, а также головной и мышечной болей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель привилась второй дозой вакцины против коронавируса препаратом от Moderna после первого укола вакциной AstraZeneca.