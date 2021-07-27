Вандал разрисовал горгулью в Ливадийском дворце в Крыму

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, разрисовавшего горгулью на территории Ливадийского дворца на юге Крыма, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике.

"Таким образом он хотел продемонстрировать свое неодобрение дизайну архитектурного творения и придать ему выразительность", - говорится в пресс-релизе.

Вандалу 33 года. Он с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал архитектурно-художественную композицию "Колодец с горгульей", являющуюся предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс сооружений дворца" 1910-1911 гг.

Задержанный дал признательные показания и написал явку с повинной.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), мужчине грозит от 40 тыс. рублей штрафа до трех месяцев лишения свободы.

Ливадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров в поселке Ливадия в трех километрах от Ялты. Дворец в легком итальянском стиле возведен в начале XX века по проекту и под руководством архитектора Николая Краснова.