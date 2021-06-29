В МВД подтвердили обыски у главреда "Проекта" в рамках дела о клевете

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полицейские проводят обыски и следственные действия в Москве в отношении главного редактора издания "Проект" Романа Баданина в рамках расследования уголовного дела о клевете, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там пояснили, что речь идет о ч. 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления).

По данным пресс-службы, данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство.

"Установлено, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания", - пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах главного редактора издания "Проект" Баданина, его заместителя Рубина и журналистки Жолобовой в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга Ильи Трабера. Он проходит по этому делу в качестве потерпевшего.

Cюжет о нем вышел на телеканале "Дождь" в 2017 году. По словам адвоката Василия Кушнира (представляет интересы журналистки Марии Жолобовой), в постановлении об обыске сказано, что у Трабера после публикации сюжета ухудшилось здоровье.

Кушнир также сообщил агентству, что его подзащитная по этому делу проходит в качестве свидетеля, обыск в ее квартире завершен.

Между тем глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что сроки давности по делу о клевете, в рамках которого проводятся обыски и допросы журналистов "Проекта", истекли в 2019 году.