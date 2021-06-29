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При обысках у журналистов "Проекта" изъяли технику

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полицейские завершили обыски в квартирах у главного редактора "Проекта" Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой. У них изъяли компьютеры, гаджеты и носители информации, сообщил телеграм-канал издания.

"У Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой - ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, симкарты", - говорится в сообщении.

С Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении, Жолобову намереваются допросить прямо у нее дома, добавили в редакции.

Обыски прошли по делу о клевете на петербургского бизнесмена Ильи Трабера, рассказал "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир.

Он уточнил, что дело расследуется по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации).

"Потерпевшим по этому делу является петербургский бизнесмен Илья Трабер, у которого якобы после публикации журналистов ухудшилось здоровье", - отметил адвокат.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Ранее во вторник "Проект" сообщил, что начались обыски у Баданина, Жолобовой и квартире родителей заместителя главного редактора издания Михаила Рубина.

Рубин на видеозаписи, которую выложили в телеграм-канале "Проекта", сказал, что обыск в квартире его родителей завершился. "Сейчас хотят обыскать другую квартиру, а потом должен быть допрос", - сказал журналист. По его словам, у него изъяли телефон, планшет и другие гаджеты. Никакого обвинения ему не предъявлено.

Журналист добавил, что к делу о клевете на Трабера не может иметь никакого отношения, так как не участвовал в создании материла о бизнесмене. "Это дело Трабера. Это очень интересно, потому дело возбуждено из-за фильма про Трабера, но ведь я не являюсь его автором, то есть это явно повод. Я не писал этот материал", - сказал Рубин.

Проект Москва МВД Роман Баданин Мария Жолобова Михаил Рубин МВД Илья Трабер Петербург Василий Кушнир

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