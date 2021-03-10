Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Компания Google оплатила штраф в 3 млн рублей, назначенный судом за отказ выполнять требования о стопроцентной фильтрации своей поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, общая сумма штрафов, заплаченных компанией за отказ на 100% фильтровать свою поисковую выдачу, составила 5,2 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что ФЗ № 149-ФЗ "Об информации" устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.

Мировой суд в Таганском районе Москвы 17 декабря 2020 года признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, и назначил ей этот штраф.

Роскомнадзор ранее сообщал, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента".

Google Роскомнадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

РКН объяснил сбои у крупных сервисов аварией в дата-центре в Страсбурге

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Соучастник убийства следователя Шишкиной получил 9,5 года колонии

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

СК заметил в российской армии снижение дедовщины и рост коррупции

РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');