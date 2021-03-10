Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Компания Google оплатила штраф в 3 млн рублей, назначенный судом за отказ выполнять требования о стопроцентной фильтрации своей поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, общая сумма штрафов, заплаченных компанией за отказ на 100% фильтровать свою поисковую выдачу, составила 5,2 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что ФЗ № 149-ФЗ "Об информации" устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.

Мировой суд в Таганском районе Москвы 17 декабря 2020 года признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, и назначил ей этот штраф.

Роскомнадзор ранее сообщал, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента".