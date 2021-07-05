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ФСБ предотвратила серию терактов, планировавшихся сторонниками ИГ

Шесть преступников уничтожены, двое задержаны

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ФСБ в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые планировались участниками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в ряде регионов страны.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в результате спецопераций шесть преступников были убиты, двое задержаны.

В конце июня в Москве был задержан россиянин, готовивший со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист в Астрахани оказал вооруженное сопротивление и был застрелен.

Кроме того, 1 июля сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство в общественном месте в Москве, заявили в спецслужбе.

В минувшую субботу, 3 июля, в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии были заблокированы пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших теракты "с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении объектов официального исламского духовенства региона".

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Ранее об этой спецоперации объявил Национальный антитеррористический комитет (НАК), однако в комитете не сообщали о готовящихся терактах.

"Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации", - заявили в ФСБ, добавив, что личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

ФСБ ИГ Москва Астраханская область Кабардино-Балкария

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