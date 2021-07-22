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ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли противоправную деятельность членов экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), задержаны ее участники, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональном УФСБ.

"Установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей данной организации, а также вовлекавших новых адептов", - сказал представитель управления.

По его словам, они были задержаны 21-22 июля "за участие в деятельности экстремистской организации".

Он также отметил, что ранее в апреле этого года были установлены и задержаны 16 человек, входившие в состав данной экстремистской ячейки. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Прошедшие задержания были в рамках этого расследования.

Ставропольский край ФСБ СКР

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