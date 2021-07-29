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Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Мосгорсуде
Фото: Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Двое свидетелей по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах, заявили о поступивших им угрозах, в связи с этим жалоба на продление его ареста будет рассматриваться в закрытом заседании, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Двое свидетелей сообщили, что в их адрес поступают угрозы. (...) В связи с этим прошу провести процесс в закрытом режиме", - заявила прокурор в ходе судебного заседания в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на продление ареста Фургалу.

Защита бывшего губернатора опровергла эти сведения и настаивала на открытом судебном разбирательстве. Адвокат Михаил Карапетян отметил, что довод прокурора об угрозах надуманный, поскольку "источник этих угроз не установлен".

Как передает корреспондент, суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом процессе, представители СМИ покинули зал.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами.

Срок арест экс-губернатора продлен до 7 октября.

Хроника 09 июля 2020 года – 29 июля 2021 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край

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