Суд оставил Сергея Фургала под арестом до 7 октября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Как сообщалось, 5 июля Мосгорсуд продлил Фургалу срок ареста до 7 октября. В четверг стало известно, что жалоба на продление ареста будет рассматриваться в закрытом заседании из-за жалоб двоих свидетелей на угрозы в их адрес.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.

Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами.