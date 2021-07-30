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МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции
Фото: Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в настоящее время нет, но Россия готова обеспечить их безопасность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ситуацию докладывает не только посольство, но и наши консульские представители, пока они исходят из того, что в целом ситуация находится под контролем", - заявил Глушко в пятницу журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможной эвакуации россиян.

"Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется принимать эти кризисные решения, но тем не менее, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы пребывание там наших граждан было безопасным", - добавил Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции, оказала Анкаре помощь, в том числе направив самолеты Бе-200 для помощи в тушении.

"Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями, исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы безопасности наших граждан", - добавил Грушко.

В Турции в последние недели бушуют лесные пожары, сообщается о нескольких погибших и множестве эвакуированных, в том числе вблизи курортных зон.

Ранее в пятницу стало известно, что генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах побережья Турции, быть готовыми к эвакуации из отелей.

Лесной пожар в турецкой Анталье

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МИД РФ Турция Александр Грушко

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