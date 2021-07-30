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В шести провинциях Турции продолжают бушевать природные пожары

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В шести провинциях Турции продолжают бушевать природные пожары, однако ситуация постепенно улучшается, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика". Он отметил, что уже 60 очагов возгорания находятся "под контролем".

В настоящее время пожары продолжаются в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османийе и Кайсери. В ликвидации очагов возгорания задействовано, в частности, почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: трое погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.

Лесной пожар в турецкой Анталье

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Турция

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