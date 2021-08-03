Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россия призывает США возобновить равноправный взаимоуважительный диалог по визовым вопросам, либо использовать тактику "малых шагов", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом", - приводятся слова посла на странице посольства в фейсбуке.

Он отметил, что, если США не готовы к "обнулению всех мер и контрмер", то российская сторона предлагает им использовать тактику "малых шагов": исключить из "визовых разменов" отдельные категории сотрудников, продлить на год истекшие виз дипломатов и другие. По словам Антонова, эти предложения российская сторона озвучила в феврале, но не получила ответа.

Он добавил, что Россия до последнего "воздерживалась от втягивания в порочный круг "обмена ударами".

"Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться ", - подчеркнул посол России в США.

Как сообщил Антонов, за последние дни российская сторона выдала американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы, а США лишь продлили визу для советника-посланника.

"Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договоренностью". Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что Соединенные Штаты ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов. 24 сотрудникам дипмиссии, у которых истекает этот срок, предписано покинуть США до 3 сентября.

В Госдепартаменте назвали это заявление "неточным описанием ситуации". Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, у которых истекает срок действия визу, имеют право запросить их продление. В самом ограничении срока пребывания российских дипломатов на территории США в Вашингтоне не увидели "ничего нового".