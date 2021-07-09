Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников, сообщил американский посол в России Джон Салливан.

"С 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет", - сказал Салливан в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам дипломата, "таким образом, после 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году", когда в диппредставительстве работали 1200 человек.

В середине мая российское правительство признало США недружественным для России государством. США было запрещено нанимать в свое диппредставительство физлиц, находящихся на территории РФ.

Посольство США в Москве предупредило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.