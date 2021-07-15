Аномальная жара пришла в Крым на смену затяжным ливням

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода ожидается в Крыму в течение ближайших пяти дней, сообщила в четверг пресс-служба МЧС республики.

"16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в пресс-релизе.

Дежурный синоптик крымского гидрометцентра уточнил "Интерфаксу", что дневные максимумы в ближайшие дни могут достигать 37 градусов. "Среднесуточная температура будет 26-28, дневные максимумы - 35-37", - сказал собеседник агентства.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам пить больше воды, находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы.

Жара в регионе установилась за счет влияния воздушных масс тропических широт.

В Крыму с конца мая почти ежедневно шли сильные ливни, объявлялись штормовые предупреждения, ущерб от стихии составил 10 млрд рублей. Два человека погибли, один пропал без вести, 58 получили легкие травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены мосты и дороги.