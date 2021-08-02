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Организатор красногорского хосписа осужден за гибель 12 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Красногорский городской суд приговорил к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима москвича Дмитрия Новикова, организатора дома престарелых в микрорайоне Опалиха, где при пожаре весной 2020 года погибли 12 человек, сообщила прокуратура Московской области.

10 мая 2020 года в Опалихе в доме престарелых случился пожар. Девять человек погибли на месте, отравившись угарным газом, еще трое умерли в больнице от ожогов. Здоровью еще одной женщины был нанесен тяжкий вред.

Суд и следствие установили, что Новиков в марте 2019 года арендовал жилой дом, чтобы обустроить там хостел, разместил в интернете рекламу и нанял персонал.

Чтобы принять как можно больше постояльцев, он провел в доме перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки, не приняв меры меры пожарной безопасности. Как отмечало обвинение, он не проверил отделку в помещениях и не установил систему оповещения о пожаре. С марта 2019 года по март 2020 года он заселил в дом престарелых 29 подопечных.

Новиков признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Приговор в законную силу еще не вступил. Ранее сообщалось, что предприниматель полностью признал вину и раскаялся.

Москва Красногорск Опалиха Московская область Дмитрий Новиков

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