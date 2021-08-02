Аэропорт Симферополя зафиксировал рекордный трафик в июле

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в июле текущего года обслужил более 1,216 млн пассажиров, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Месячный трафик стал максимальным за все время наблюдений, превысив на 50 тыс. человек предыдущие рекордные показатели, зафиксированные в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, июльский пассажиропоток вырос на 33% относительно показателя июля прошлого года и на 40% к июлю "доковидного" 2019 года.

"Несмотря на открытие границ некоторых популярных иностранных курортов, пассажиропоток аэропорта Симферополь в июле продолжил расти. В сравнении с июнем трафик вырос на 21%", - цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

Всего в июле крымский авиаузел обслужил 7,9 тыс. регулярных пассажирских рейсов. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стал "Аэрофлот". Самые популярные направления полетов - это Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Симферопольский аэропорт

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда. Аэропорт обслуживает в настоящее время только внутрироссийские рейсы - международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Пассажиропоток крымского авиаузла в 2020 году снизился относительно уровня 2019 года почти на 10%, до 4,63 млн человек.

Единственным владельцем ООО "Международный аэропорт "Симферополь" является ООО "Аккорд Инвест" (Москва). Эту компанию с долей 75% контролирует ООО "Аккорд Холдинг", в котором 60% у предпринимателя Олега Жесткова, входившего ранее в совет директоров РНКБ, 40% - у банка "Россия". 25% в "Аккорд Инвесте" у принадлежащего на 95,71% министерству имущества Крыма АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС"). Остальные владельцы АО "МАС" не раскрываются.