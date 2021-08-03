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Правительство РФ направит 2,3 млрд руб. на ремонт двух водоводов в Крыму

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство России выделит из резервного фонда 2,3 млрд рублей на ремонт двух водоводов в Крыму, сообщается на сайте кабмина во вторник.

Из этой суммы 940 млн рублей пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу полуострова, 1,36 млрд рублей – на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе республики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Минэкономразвития РФ получило поручение в течение 30 дней заключить с республиканскими властями соглашение о предоставлении субсидии.

"Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов республики Крым", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

Ранее правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей. Он предусматривает ремонт сетей водоснабжения, строительство инженерной инфраструктуры: водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года, однако первый месяц лета и начало июля оказались очень дождливыми. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику.

Ялта на время курортного сезона-2021 отменила график подачи воды. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после перерыва в 8 месяцев. Проблемы оставались в Алуште, там вода подавалась только пять часов в сутки, но после летних ливней, которые пополнили водохранилище, ее стали выключать только на ночь.

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