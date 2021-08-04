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Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы, принимая решение об отмене запрета на массовые мероприятия, будут исходить из эпидемической ситуации, а не позиции тех или иных политических сил, заявили "Интерфаксу" два источника во властных структурах.

Так они прокомментировали обращение группы кандидатов-одномандатников в Госдуму, которые призвали мэра города Сергея Собянина отменить ограничения в работе судов и запрет митингов и одиночных пикетов, введенные из-за коронавируса.

"Правительство Москвы приложило немало усилий, чтобы погасить новый всплеск заболеваемости коронавирусом, спровоцированный распространением штамма "дельта", - сказал агентству источник, близкий к мэрии. - Власти не могут рисковать безопасностью граждан, поэтому позиция тех или иных политических сил не может быть поводом для отмены запрета на проведение массовых мероприятий".

"При принятии решений о смягчении ограничений власти будут исходить из текущей эпидемической ситуации и руководствоваться рекомендациями специалистов. Пока оснований снимать все ограничения нет", - считает второй источник.

Обращение к мэру Москвы подписали кандидаты от "Яблока" Марина Литвинович, Лев Шлосберг, Андрей Бабушкин, Сергей Митрохин, Алена Попова, Кирилл Гончаров, Николай Кавказский, Евгения Гершберг, Алексей Крапухин, самовыдвиженец Роман Юнеман, кандидат от КПРФ Михаил Лобанов, поддержанный Партией роста глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, выдвинутая Партией роста Эльвира Вихарева, кандидат от "Справедливой России" Александр Тарнавский и кандидат от "Коммунистов России" Дарья Митина.

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Москва Госдума коронавирус Яблоко Марина Литвинович Лев Шлосберг Сергей Митрохин Николай Кавказский Роман Юнеман

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