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Шойгу объявил, что армия РФ полностью привита от коронавируса

Призывников в приказном порядке не вакцинируют, но "ковиддиссидентов" в армии нет

Шойгу объявил, что армия РФ полностью привита от коронавируса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию, повторные прививки сделали 34 тысячи человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, - то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинированы один миллион 400 тысяч человек", - сказал Шойгу в пятницу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш").

Говоря о вакцинации призывников, он отметил, что существует отдельная программа. "Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", - сказал министр, отметив, что противников прививок в армии нет.

"Пока "ковиддиссидентов" или как их еще называют - "антивакцинёров" у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных, и много", - сказал Шойгу.

Как сообщалось, ревакцинация в российской армии началась 1 июля.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Сергей Шойгу Коронавирус

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