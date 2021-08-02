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Дипломаты РФ с истекающими визами США смогут запросить об их продлении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские дипломаты, у которых в скором времени заканчивается срок действия американские визы, имеют право запросить об их продлении, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он отметил, что в Вашингтоне не видят ничего удивительного в требованиях к визам российских дипломатов.

"В ограничении длительности визы для россиян в три года нет ничего нового. Когда срок действия визы истекает, эти граждане могут покинуть страну или подать заявку на продление", - заявил Прайс в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

Прайс пояснил, что такие вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. При этом, по его словам, в целом Госдепартамент стремится, чтобы отныне иностранные дипломаты находились на территории США не дольше пяти лет.

Прайс отметил, что, по мнению госдепа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов неточно обрисовал ситуацию с российскими дипломатами, у которых истекает срок действия виз.

"Это неточное описание ситуации, оно не верно", - заявил представитель госдепартамента.

Ранее Антонов заявил, что Соединенные Штаты ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов. 24 сотрудникам дипмиссии, у которых истекает этот срок, предписано покинуть США до 3 сентября.

"В прошлом декабре Государственный департамент в одностороннем порядке установил трехлетнее ограничение на период работы для российского персонала в Соединенных Штатах, которое, насколько нам известно, не применяется ни к одной другой стране. Более того, мы получили список 24 дипломатов, которым предписано покинуть страну до 3 сентября 2021 года", - сказал Антонов в интервью журналу The National Interest.

Он отметил, что почти для всех покидающих страну дипломатов не будет замены в связи с тем, что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз.

Посол также сообщил о случаях аннулирования виз супругов и детей российского персонала без объяснения причин.

"Задержки с обновлением истекших виз также нацелены на то, чтобы изгнать из страны российских дипломатов. В результате, около 60 моих коллег (130, если учитывать членов семей) не могут вернуться на родину даже в срочных гуманитарных случаях", - добавил Антонов.

США Россия Госдепартамент

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