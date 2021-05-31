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В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили недоумение в связи с рекомендацией посольства США в Москве покинуть Россию американским гражданам с истекающим сроком действия визы.

"Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам отправляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая функционирует в рамках МВД, там есть определенные графики, которые должны соблюдаться", - сказал журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Что касается рекомендаций американских загранучреждений в России своим гражданам, то мы за этим не следим", - добавил он.

В конце апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев. В дипмиссии отметили, что "оставляют только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти". По заявлению посольства, "оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается".

В сообщении дипмиссии отмечалось, что посольство в обозримом будущем не будет оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов, а обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в случае подтверждения экстренности ситуации будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

Кроме того, тогда же посольство США рекомендовало гражданам с истекшей российской визой покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" - или обратиться в МВД для ее продления.

Апрельские санкции США против РФ

Ранее в апреле США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва зеркально ответила на высылку дипломатов. Она также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и найма россиян в дипмиссию США. В пакет российских ответных мер также вошел запрет на наем иностранцев в американскую дипмиссию в России. Позднее это ограничение было закреплено распоряжением российского правительства, утвердившим перечень недружественных стран, в который на данный момент вошли США и Чехия.

МИД РФ Сергей Рябков США

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