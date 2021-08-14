Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что некоторые американские политики, раздувая тему якобы существующего вмешательства России во внутриполитические процессы в США, пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага".

Дипломат, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что этого "врага" "можно обвинить во всех бедах Америки", и в очередной раз им выбрана Россия.

"Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию", - сказал Антонов.

Он добавил: "Новый виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства" уже даже не удивляет. Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, - поддержать высокий градус русофобии в американском обществе".

"Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах", - подчеркнул посол. Он отметил, что РФ готова "выстраивать двусторонние отношения на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе".

"Сегодня Россия и США сталкиваются с глобальными вызовами и угрозами, которые решить в одиночку невозможно. Только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан. Мы к такой работе готовы", - заявил Антонов.