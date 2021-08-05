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Минздраву известно о 915 тысячах больных COVID-19 на данный момент

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России на данный момент коронавирусной инфекцией болеют около 915 тысяч человек, 78% из них лечатся амбулаторно, сообщил на совещании у президента главаа Минздрава Михаил Мурашко.

В больницах лежат 196 тысяч заболевших.

По его словам, в стране хватает коек и реанимационных мощностей для таких пациентов. Болезнь требует повышенного внимания реаниматологов, потому что количество находящихся в палатах интенсивной терапии пациентов стало больше по сравнению с предыдущими периодами.

"Совместно с регионами у нас в общей сложности развернуто 234 тысяч коек. В Москве и Московской области мы сокращаем количество коек, поскольку уменьшилось и количество заболевших", - сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что 11% госпитализированных пациентов поступают в тяжелом состоянии. Продолжают заболевать молодые граждане. Это, как пояснил Мурашко, особенность течения современного заболевания. Снижение заболеваемости среди пожилых он связал с усилиями чиновников по вакцинации пенсионеров.

По его словам, от коронавируса привиты уже 38,9 млн человек, за неделю их число увеличилось на 4 млн. Утром в четверг заместитель Мурашко Олег Гриднев сказал, что привились всего 37 млн человек, за неделю число вакцинированных увеличилось на 3 млн.

По оценке главы Минздрава, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется и "прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился". Замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом в других субъектах страны "ситуация остается напряженной", заболеваемость растет, особую тревогу вызывают Тува, Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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