Пьяный крымчанин открыл стрельбу из пневматики по прохожим

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Житель крымской Феодосии открыл в пятницу стрельбу из пневматической винтовки по прохожим с балкона третьего этажа, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Мужчина несколько раз выстрелил с балкона многоэтажки по прохожим. "К счастью, в результате его действий никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Оказалось, что 67-летний мужчина был пьян. Его задержали, а оружие изъяли.