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Ветреная погода угрожает распространением лесных пожаров в Якутии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Порывистый ветер в Якутии создает угрозу распространения верховых лесных пожаров, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.

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"По информации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с, температура воздуха +25-27 градусов. Как отмечают члены оперштаба Якутии, порывы ветра сохранятся также на большей части территории республики. Это создает угрозу распространения верховых пожаров", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье и понедельник в Хангаласском, Амгинском, Усть-Майском районах ожидается установление высокого - четвертого - класса пожароопасности из-за сухой погоды.

Как сообщалось, сразу несколько населенных пунктов республики в субботу оказались под угрозой природных пожаров, бушующих вблизи сел и поселков. Перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Жители села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия

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