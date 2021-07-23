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Движение на федеральной трассе в Сочи остановили из-за залпового ливня

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи на улице Ленина ливни затопили участок федеральной трассы, в которой плавают автомобили.

"Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде из р-на в направлении центра Сочи (км 198 - км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привёл к остановке движения с 21:55 мск", - сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье" в пятницу.

"Автодвижение приостановлено в направлении из Адлера в центр Сочи. Из Сочи в Адлер - проезд сохраняется", - уточняет пресс-служба.

В социальных сетях подписчики выкладывают видео о подтоплениях в поселках Даномыс, Кудепста и Хоста.

Сочи Кудепста Хоста

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