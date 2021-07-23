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Поселки в Сочи остались без света из-за подтопления электроподстанций

Людей предупреждают о возможной эвакуации

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи устраняют последствия непогоды и готовят горожан к возможной эвакуации.

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"В Сочи мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. Наблюдается временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет", сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу. Заблаговременно были включены установки для экстренного оповещения населения.

"По информации сочинских электросетей в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырех горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции. В целях обеспечения безопасности населения, бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Бригады контролируют ситуацию. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка", - подчеркивается в сообщении.

Городской оперативный штаб по непогоде продолжает работать в круглосуточном режиме.

"Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста", - сказали в ведомстве. Там отметили, что на территории Сочи выпало 52,6 мм осадков за один час. В реках Мацеста и Хоста поднялась вода.

"Произошло подтопление 1 участка дороги в посёлке Хоста, двух торговых помещений в поселке Дагомыс", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС сообщили, что по состоянию на 22:50 поступило 8 заявок на откачку воды. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю функционирует оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что залповый ливень затопил участок федеральной трассы Джубга - Сочи в Адлерском районе. Автодвижение остановлено.

Сочи Кудепста Хоста Даномыс Джубга

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