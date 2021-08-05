Борт из Москвы сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Utair рейса "Москва - Новый Уренгой" (Ямало-Ненецкий автономный округ) в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за плохой видимости в пункте назначения, сообщил "Интерфаксу" представитель сургутского аэропорта.

"Самолет не смог прибыть в порт назначения по метеоусловиям, из-за сильного смога от лесных пожаров в Якутии. В 11:30 (местное время) борт совершил посадку в Сургуте, сейчас готовится к вылету, отправится, как только позволят условия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании агентству уточнили, что посадка прошла в штатном режиме.

"Рейс 241 "Москва - Новый Уренгой" сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое. Посадка штатная, вылет самолета планируется в 15:30 (местное время)", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя "Интерфаксу" уточнили, что самолет авиакомпании Utair не стал садиться в пункте назначения из-за тумана.

"У нас второй день наблюдается смог, но он не мешает полетам. Сегодня утром у нас была ограниченная видимость из-за тумана. Для рейса UT-241 на момент посадки (6:50 по местному времени) был метеоминимум, который ему не подошел. Поэтому командир принял решение уйти на запасной аэродром. Это был единственный рейс, который сегодня ушел на запасной", - сказал собеседник агентства.

Прибытие авиарейса ожидается в 16:00 по местному времени.

В то же время, по данным пресс-службы, еще три утренних рейса других авиакомпаний - два из Москвы и один из Краснодара, отложили вылет из пунктов назначения по решению экипажей в связи с неблагоприятным метеопрогнозом.

Все три рейса прибыли в Новый Уренгой с задержкой три часа и более.

В целом, аэропорт работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.