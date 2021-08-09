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В якутском селе, где сгорел 31 дом, восстановлена подача газа и электричества

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подача газа и электроснабжение восстановлены в якутском селе Бяс-Кюель Горного района, где в субботу лесной пожар уничтожил более трех десятков домов.

"Благодаря оперативной и грамотной работе сотрудников АО "Сахатранснефтегаз" сейчас в селе Бясь-Кюель возобновили подачу газа", - сообщает оперштаб Якутии.

Кроме того, по словам координатора работ по оказанию помощи жителям села Степана Саргыдаева, сейчас в Бяс-Кюеле восстановлено электроснабжение.

"Все социальные учреждения уже запитаны. Появилась сотовая связь", - уточнил он.

Ранее власти республики пообещали, что каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

В оперштабе Якутии уточнили, что помимо этой помощи также будут осуществлены денежные выплаты по утрате имущества.

"Сейчас оказывается помощь товарами первой необходимости для проживания в пунктах временного пребывания, обеспечивается питание. Дети пострадавших жителей будут направлены в детские лагеря", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет возмещена утрата заготовленного сена и скота. Предпринимателям будет оказана помощь по линии Фонда поддержки предпринимательства.

Пострадавшие пожилые жители села, а также люди с инвалидностью смогут пройти реабилитацию в медучреждениях Якутска.

В субботу в селе Бяс-Кюель перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек. Четыреста жителей села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Лесные пожары угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)
Якутия Бяс-Кюель

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