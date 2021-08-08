Жителей двух сел Якутии отселят из-за угрозы лесных пожаров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти организуют отселение жителей якутских сел Кальвицы и Харыялах, которым угрожают лесные пожары, сообщила пресс-служба правительства республики.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по охране лесов накануне. В село Кальвица Кобяйского улуса направлены катер и паром, на помощь вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По словам главы Кобяйского улуса Ивана Левина, угрожающий селу Кальвица пожар возник после замыкания электричества в результате падения опоры ЛЭП из-за ветра.

Из села Харыялах Намского улуса уже отселены 60 человек. Огонь находится в четырех километрах от села. Пожар тушат 47 человек, прибыл вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По данным оперативного штаба на воскресенье, лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики.

В регионе полыхают 155 лесных пожаров, специалисты тушат 71 лесной пожар. Задействовано 3,6 тыс. человек, 510 единиц техники. За сутки потушено 11 природных пожаров на площади 50,5 тыс. га, локализовано девять на площади 61,9 тыс. га. Также обнаружено семь новых лесных пожаров.

В субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Четыреста жителей села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.