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В Минобрнауки РФ не планируют принудительной вакцинации студентов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Студентов российских вузов массово прививать от коронавируса пока не будут, однако ведомство прорабатывает различные варианты вакцинации совместно с вузами с учетом интересов студентов, сообщил "Интерфаксу" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза", - сказал Фальков, отвечая на вопрос о том, планируется ли провести массовую вакцинацию студентов, в том числе и иностранных.

Он подчеркнул, что "нужно создавать для этого (проведения вакцинации) условия, но ни в коем случае не неволить".

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что она должна быть сугубо добровольной. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 26 мая.

2 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обязательной вакцинации россиян от коронавируса не будет. "Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, - никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании верхней палаты.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Валерий Фальков Минобрнауки Коронавирус

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