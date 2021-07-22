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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
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В Казанском федеральном университете ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудников Казанского (Приволжского) университета (КФУ) обязали привиться от коронаавируса, такой приказ ректор выпустил после получения письма из федерального Министерства науки и высшего образования. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе вуза.

Замминистра образования Петр Кучеренко предписал привить сотрудников университета до 25 августа.

Сроки для обеспечения 100% вакцинации студентов в письме не установлены, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" допускает "временный отказ в приеме граждан в образовательные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий".

Ректор также изменил пропускной режим в университете. Теперь на входе будет нужно предъявить штрих-код, свидетельствующий о вакцинации, отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа, сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

Кроме того, на территории вуза решили открыть дополнительные прививочные пункты.

В пресс-службе другого крупнейшего вуза республики - Казанского национального исследовательского технологического университета - "Интерфаксу" также сообщили о выходе приказа об обязательной вакцинации сотрудников.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в общежития КФУ разрешат заселиться только привитым студентам.

В начале июля сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) обязали привиться от коронавируса до 25 июля, соответствующий приказ ректора был выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
КФУ Минобрнауки Казань Татарстан Петр Кучеренко

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