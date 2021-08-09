Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Минцифры разъяснило планы перевести бюджетников на российские мессенджеры

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Требование, чтобы госслужащие и сотрудники бюджетных организаций использовали только российские приложения и мессенджеры, коснутся только их общения по работе, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется", - заверило ведомство.

Необходимость перевода рабочих коммуникаций чиновников и бюджетников на отечественное ПО там объясняют тем, что "зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан". Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео- и голосовых конференций.

В Минцифры считают, что нужно "защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним".

Сейчас же такие контакты проводят "в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации".

В ведомстве считают, что для корпоративных лицензий "существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензий МГТУ им. Баумана". "В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям", - сказали в министерстве.

Такую платформу будут создавать не с нуля.

"На рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения. Уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях", - отметили в Минцифры.

"Коммерсантъ" 9 августа сообщил, ссылаясь на план госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", что "правительство планирует принудительный перевод всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи". В 2022 году это требование рассчитывают ввести для преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

Минцифры МГТУ Баумана Microsoft Zoom

Новости

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин предложил на уровне ООН бороться с морским пиратством

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Неизвестный с ножом проник в детский сад в Петербурге

В районе лесных пожаров в Башкирии задержан поджигатель

СПбГУ попросил прокуроров проверить неучтенные документы Bard College

Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных

Неизвестный задавил младенца на пляже в Воронеже

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');