Минцифры разъяснило планы перевести бюджетников на российские мессенджеры

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Требование, чтобы госслужащие и сотрудники бюджетных организаций использовали только российские приложения и мессенджеры, коснутся только их общения по работе, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется", - заверило ведомство.

Необходимость перевода рабочих коммуникаций чиновников и бюджетников на отечественное ПО там объясняют тем, что "зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан". Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео- и голосовых конференций.

В Минцифры считают, что нужно "защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним".

Сейчас же такие контакты проводят "в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации".

В ведомстве считают, что для корпоративных лицензий "существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензий МГТУ им. Баумана". "В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям", - сказали в министерстве.

Такую платформу будут создавать не с нуля.

"На рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения. Уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях", - отметили в Минцифры.

"Коммерсантъ" 9 августа сообщил, ссылаясь на план госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", что "правительство планирует принудительный перевод всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи". В 2022 году это требование рассчитывают ввести для преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.