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Структура VK создаст суперприложение госслужащего за 450 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Мэйл.ру Цифровые Технологии" (принадлежит VK, ранее - Mail.ru Group) выиграло тендер Минцифры на создание суперприложения госслужащего, говорится в протоколе подведения итогов аукциона.

Конкурс на создание на создание коммуникационных сервисов для федеральных органов власти, Центризбиркома и государственных внебюджетных фондов в рамках обеспечения автоматизированными рабочими местами (АРМ) и программным обеспечением был объявлен в октябре. В Минцифры объяснили тогда, что до конца 2022 года в России собираются запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего. Стартовая цена контракта - 487,72 млн рублей. Максимальное количество пользователей в рамках данного контракта составляет 100 тысяч.

Как говорится в протоколе аукциона, ООО "Мэйл.ру Цифровые Технологии" предложило наименьшую стоимость контракта - 450,5 млн рублей. Второй участник аукциона - ООО "РТК Цифровые технологии" (структура "Ростелекома") предложило 473,09 млн рублей. Всего на аукцион было подано пять заявок, но трое претендентов не были допущены к участию.

Ранее в Минцифры говорили "Интерфаксу", что первый прототип суперприложения госслужащего должен будет обеспечивать возможность обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видеоконференцсвязи, работы с задачами и поручениями, обмена файлами, облачного хранилища, использования внутреннего портала, работы с офисными документами и содержать антивирусное ПО. До конца 2022 года планируется подключить такие ведомства, как Минцифры, ПФР, Росстат, Минэкономразвития и Государственная фельдъегерская служба.

Предполагается, что суперприложение госслужащего будет работать на имеющихся у ведомств-участников эксперимента АРМ и мобильных устройствах. Суперприложение можно будет устанавливать на личные устройства сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться сервисами из браузера. Аппаратную часть системы планируется доработать позже.

Как говорится в техническом задании к закупке, основное назначение АРМ - обеспечение сотрудников ведомств удобными в использовании коммуникационными сервисами, в том числе для совместной работы как внутри ведомств, так и для межведомственных рабочих групп с участием приглашенных экспертов. Победитель аукциона должен будет создать для пользователей мобильное приложение, веб-версию и десктопное приложение АРМ. При этом должна быть обеспечена возможность использования сотрудниками своих личных устройств (смартфон, планшет, ноутбук, рабочая станция).

Минцифры VK Mail.ru Group Ростелеком

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