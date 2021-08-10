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Первых четырех детей, отравившихся в поезде, выписали из больницы в Туапсе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Выписаны первые четверо из 46 карельских детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края после отравления в поезде №226. Обл этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" главврач детской республиканской поликлиники Надежда Дрейзис, которая находится в Туапсе.

"Четыре ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь. Надеюсь, завтра количество выписываемых увеличится", - сообщила Дрейзис в соцсети.

9 августа главный врач, которая специально выехала для контроля состояния детей, сообщала, что всего в больницы Краснодарского края госпитализировали 46 несовершеннолетних из Карелии. 26 человек положили в больницу Туапсе, еще 20 – в медучреждения городов Белореченск и Апшеронск.

Накануне общее число детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, возросло до 91. Их состояние удовлетворительное и стабильное. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ситуацию контролирует и Роспотребнадзор. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Городская больница Туапсе приняла 70 детей из пассажирского поезда "Мурманск-Адлер" после произошедшей в пути вспышки кишечной инфекции. Они проходят лечение в инфекционном отделении больницы №1.

Предварительный диагноз – "острый гастроэнтерит и острый энтерит". В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Всего в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области – 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В туапсинские лагеря они должны были попасть 7 августа.

В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска.

Дети без признаков болезни доставлены в здравницы "Юбилейная", "Морская волна" и "Морская звезда" в районе Туапсе. В лагерях дети и сопровождающие изолированы, размещены в отдельных корпусах и находятся под наблюдением.

Туапсе Адлер Мурманск Карелия

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