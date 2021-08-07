После отравления детей в поезде Мурманск - Адлер возбуждено уголовное дело

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили после отравления группы детей, ехавших на отдых поездом "Мурманск-Адлер", сообщила в субботу пресс-служба СКР.

Как отмечается, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом "Мурманск-Адлер", поступили жалобы на пищевое отравление.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте.

Изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей, истребована документация, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщалось, в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения.