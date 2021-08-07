Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Кишечную инфекцию обнаружили у детей, следовавших на поезде из Мурманска в Адлер, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск - Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию", - говорится в сообщении.

Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.

Как уточняется, "в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей". По данным пресс-службы СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в общей сложности почувствовали себя плохо более 40 детей.