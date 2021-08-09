Власти Северной Осетии сочли, что рано говорить о гибели пациентов из-за аварии с кислородом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Почти всех пациентов реанимации в североосетинской больнице, где произошла авария на кислородной магистрали, удалось спасти, заявил "Интерфаксу" врио главы республики Сергей Меняйло.

По его словам, однозначно сказать о том, что именно привело к гибели, пока нельзя. Он призвал дождаться результатов экспертизы.

"Разгерметизация была оперативно обнаружена и устранена в течение 30-40 минут. За это время пациентов перевели на кислородные баллоны и резервные источники кислорода. Погибли девять человек, состояние которых оценивалось как тяжелое, у них было 90% поражение легких", - сказал Меняйло.

Врио главы республики сообщил, что причина аварии "носит технический характер".

При этом в республике сформирован достаточный резерв кислорода для коронавирусных больных. "Проблем с кислородом у нас нет", - сказал Меняйло.

Врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев уточнил, что, по последней информации, из 71 человека, находившегося в реанимации, девять человек скончались.

Ранее стало известно, что поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели девяти пациентов. Источник сообщал, что причиной ЧП стала остановка подачи кислорода, произошедшая вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации.