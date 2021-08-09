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Уголовное дело возбудили после гибели 9 человек в больнице Владикавказа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Владикавказе по факту происшествия больнице, где погибли девять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дело будет расследоваться по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Как сообщалось, девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, произошел прорыв кислородной трубы под землей. Источник "Интерфакса" считает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.

Минздрав Северной Осетии отметил, что погибшие - восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Все они находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести

Всего в реанимации находился 71 человек, из них 13 - на инвазивной системе вентиляции легких. Врачи держат под пристальным контролем состояние выживших, пациентов подключают к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

Состояние более 60 пациентов, находящихся в реанимации, оценивается как стабильное, они обеспечены кислородом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского Минздрава. Собеседник агентства отметил, что специалисты продолжают работу на месте порыва кислородной трубы.

Во Владикавказ направлена группа анестезиологов-реаниматологов федерального центра Минздрава и специалисты Росздравнадзора, начавшего проверку по факту инцидента в больнице.

Врио главы Северной Осетии после инцидента поручил проверить системы обеспечения кислородам во всех медицинских организациях республики.

Владикавказ

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