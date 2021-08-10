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Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов
В больницу Северной Осетии доставили новые партии кислорода
Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кислородная система республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе, в которой умерло девять человек, была установлена без документов, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

На заседании оперативного штаба он заявил, что емкости поставлены 6-8 лет назад, не имели документов и были освидетельствованы.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы гарантированно не допустить такой ситуации впредь.

"Все должно эксплуатироваться в рамках закона, допущено, лицензировано и аттестовано, поставлено на учет", - подчеркнул Меняйло.

Он также сообщил, что повреждение расследуют все надзорные органы. По его словам, уже прибыл руководитель Росздравнадзора РФ, заслушал доклады окружного Ростехнадзора, поднимают документы.

"По предварительному докладу надзорных структур - есть и техническая сторона вопроса, но есть и халатность должностных лиц", - сказал Меняйло.

В понедельник, 9 августа, девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы республики, произошел прорыв трубы под землей.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии.

10 августа врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев сообщил о смерти еще двух пациентов в этой же больнице. В ведомстве уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией. В настоящее время в реанимации находятся 72 человека, из которых десять подключены к инвазивной ИВЛ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки.

Хроника коронавируса. Август.

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Северная Осетия Владикавказ Сергей Меняйло

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