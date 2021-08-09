Памфилова заявила, что просьба о допуске наблюдателей ОБСЕ направлена не по адресу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова переадресовала обращение ряда кандидатов в депутаты Госдумы, которые просят её допустить миссию наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму в полном составе.

"Депутаты обращаются не по адресу: Центральная избирательная комиссия направляет приглашение миссии БДИПЧ ОБСЕ и обеспечивает полноценное осуществление наблюдательной миссии, а формат самой миссии определяет МИД на основе рекомендаций Роспотребнадзора, поскольку выборы проходят в условиях пандемии", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее ряд кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам Москвы и некоторые муниципальные депутаты обратились к главе ЦИК с просьбой с просьбой допустить наблюдателей от ОБСЕ в полном составе для работы на парламентских выборах.

По словам Памфиловой, "во всех странах, куда за последние полтора года ОБСЕ направляло своих наблюдателей, из-за эпидемиологической ситуации мониторинговые группы работали в ограниченном формате". "Это не мешало им делать полноценные выводы о том, как проходят выборы", - подчеркнула глава ЦИК России.

Текст обращения к Памфиловой был опубликован в телеграм-канале кандидата на выборы в Госдуму от Партии роста Эльвиры Вихаревой. В нем подчеркивается, что работа наблюдателей от ОБСЕ в полном составе необходима для признания российских выборов во всем мире, а также важна для кандидатов в депутаты Госдумы и российских избирателей.

Обращение подписали кандидаты от "Яблока" Марина Литвинович, Сергей Митрохин, Николай Кавказский, Евгения Гершберг, поддержанный Партией роста глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, муниципальные депутаты Михаил Бирюков, Сергей Трифонов, Сергей Власов и Елена Русакова, политик Леонид Гозман и другие. Оно будет направлено главе ЦИК в ближайшие дни.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами 17-19 сентября. При этом организация сочла необходимым направить в Россию миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как Москва заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек соответственно, сославшись на ситуацию с пандемией. Представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщили, что не будут направлять на выборы в России своих наблюдателей.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.