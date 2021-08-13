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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже увеличилось до 19 человек, все они госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших и одной женщине, умершей в реанимации.

"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе. Амбулаторная помощь оказана еще семи пострадавшим.

В свою очередь департамент здравоохранения Воронежской области сообщает, что из 19 пострадавших в больнице в настоящее время находятся 14 (один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась). Состояние четырех пострадавших – тяжелое, они находятся в реанимации). Состояние еще десяти – средней степени тяжести.

Вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность установленного кустарным способом газового оборудования. Он отметил, что, по предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из газовых баллонов, установленных на крыше, произошла утечка и взрыв, который разорвал крышу, выбил стекла и сорвал обшивку.

Между тем другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было, он был дизельным. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.

Хроника 12 – 13 августа 2021 годаВзрыв автобуса в Воронеже
Воронеж

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