В Оренбуржье среди привившихся разыграли телевизор и палки для ходьбы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Оренбургской области среди тех, кто привился от коронавируса, разыграют подарки для здоровья и активного образа жизни, сообщило правительство региона. К розыгрышу допускают тех, кто зарегистрировался на портале "Активный гражданин".

С начала августа в регионе каждую неделю разыгрывается три комплекта палок для скандинавской ходьбы, два тонометра, два набора для кемпинга, туристическая палатка, велосипед, электросамокат и телевизор - всего 11 призов.

"Главный приз - автомобиль - будет разыгран в финальный день акции "Стопкоронавирус56" - 2 сентября", - говорится в сообщении.

По итогам первого розыгрыша были выбраны 11 призеров, из которых самому молодому - 30 лет, самому старшему - 63 года.

"Человеческий фактор при жеребьевке полностью исключен: для определения победителей используется генератор случайных чисел. При регистрации каждый участник получает уникальный ID-код, который и участвует в розыгрыше. (...) В соответствии с правилами, весь процесс розыгрыша фиксируется на видео", - говорится в сообщении.