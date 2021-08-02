Мэрия Кызыла разыграет среди привившихся блендер и бензопилу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Кызыла объявила розыгрыш призов среди полностью привитых от коронавируса.

В течение шести недель будут разыграны "телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое", говорится в сообщении.

Каждую неделю, с понедельника по четверг включительно, медики будут передавать организаторам лотереи номера мобильных телефонов привившихся. И каждую пятницу в полдень в прямом эфире инстаграма члены оргкомитета случайным методом будут доставать из барабана номера победителей.

С начала пандемии в Туве выявили 21 663 случая коронавирусной инфекции, умерли 229 заболевших.

Для продвижения вакцинации власти Москвы разыгрывают среди привившихся Renault Logan, власти Подмосковья - квартиры, мэрия Тольятти объявила денежную лотерею.