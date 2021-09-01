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Правительство запустило программу розыгрышей призов среди привившихся

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России с 1 сентября запущена программа розыгрышей денежных призов среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства.

Об этой программе поощрения было объявлено в середине августа, правила участия в программе определено постановлением правительства.

С сентября до конца ноября проведут два розыгрыша. Выбирать победителей из общего списка будет компьютер. Предполагается, что всего будет тысяча победителей, каждый выиграет по 100 тысяч рублей.

Выбирать победителей будут по данным Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи, к розыгрышу допустят всех граждан от 18 лет и старше.

Получить приз можно будет на банковскую карту "МИР". Узнать о призе граждане смогут в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг, для этого у них должна быть на этом портале подтвержденная учетная запись. Чтобы получить деньги, человек должен указать в личном кабинете номер своей банковской карты "МИР".

Оператором лотереи стал "Гознак". Розыгрыш призов будут проводить на сайте бонусзаздоровье.рф, там же будут публиковаться результаты.

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Правительство коронавирус Гознак Мир

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