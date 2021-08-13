Глава "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 рассказал о капремонте вертолетов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Витязь-Аэро" сообщила через пресс-службу правительства Камчатки, что регулярно проводит капитальные ремонты своих вертолетов. Днем ранее ее вертолет с туристами упал в Курильское озеро.

"На все агрегаты (вертолета - ИФ) установлены специальные сроки, которые четко отслеживаются. Капитальные ремонты проводятся в зависимости от налета воздушного судна. Кроме того, существует периодическое обслуживание. Оно проводится по истечении определенного количества часов налета - каждые 50, 150, 300, 750 часов и так далее", - рассказал исполнительный директор "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных.

По его словам, специалисты с разных заводов приезжают, полностью осматривают воздушное судно и при необходимости указывают, какие механизмы следует заменить или отремонтировать. Все указания этих специалистов обязательно выполняются либо силами работников авиационного предприятия, либо представителей заводов, на которых было изготовлено оборудование.

"Эти сотрудники уполномочены затем дать заключение о годности воздушного судна к полетам", - сказал Черных.

Он повторил, что разбившийся Ми-8 с бортовым номером 24744 последний капремонт прошел в 2020 году. После ремонта он налетал 430 часов.

"В июле 2021 года было выполнено периодическое обслуживание этого вертолета по форме. Перед каждым вылетом инженерно-авиационная служба обязательно готовит воздушное судно к полету по маршруту. Вертолет, который следовал на Курильское озеро, также был осмотрен специалистами предприятия. По итогам было выдано разрешение на полнт", - сообщил Черных.

Пресс-служба напомнила, что "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке 23 вертолета, все исправны.

"Межремонтный ресурс вертолетов Ми-8 составляет 3 тысячи часов. По истечении этого срока выполняется капитальный ремонт воздушного судна", - сообщает пресс-служба.

В день катастрофы Черных рассказал о недавнем капремонте вертолета "Интерфаксу". Он также сообщил, что командир экипажа - бывший военный летчик. Командир погиб.

Источник "Интерфакса" в службах транспортного надзора сказал, что проверки надзорных органов выявляли многочисленные нарушения, касающиеся безопасности полетов и условий труда пилотов этой авиакомпании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" - камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.