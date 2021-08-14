Свыше 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за подтоплений

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нарушение энергоснабжения произошло в 23 тыс. жилых домов на Кубани с населением свыше 100 тыс. человек в результате прошедших ливней, сообщил в субботу глава МЧС России Евгений Зиничев.

Как он рассказал в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1 421 жилой дом, 18 999 приусадебных участков и шесть социально-значимых объектов.

По словам министра, для защиты населения было принято решение об эвакуации 1 540 человек, в том числе 995 детей, которые были размещены в девяти пунктах временного размещения.

Как сообщалось, с пятницы на субботу в результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Кубани.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни, грозы и ветер продолжатся в юго-западных и западных районах края в течение 14-15 августа, действует штормовое предупреждение. Фиксируется смещение циклона в северо-западную часть Краснодарского края.