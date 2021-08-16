РСТ попросил Ростуризм продлить программу туров с кэшбэком до мая

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил главу Ростуризма Зарину Догузову продлить программу кэшбэка для туров по России.

Подписавшие письмо почетный президент РСТ Сергей Шпилько и глава комитета союза по внутреннему туризму союза Илья Уманский просят чиновников рассмотреть возможность продления периода бронирования в рамках четвертого этапа программы до 20 декабря и разрешить продавать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года.

Они напомнили, что третий этап программы, который провели весной 2021 года, обеспечил рекордные продажи и загрузку коллективных средств размещения на южных курортах во втором квартале.

Сейчас же, пока действует четвертый этап, продажи снизились в том числе из-за большого разрыва между датами возможного бронирования и периода поездок, пишут они. Сейчас бронировать туры можно до 31 августа, тогда как период поездок определен с 1 октября до 24 декабря. При этом глубина продаж туров на отечественные курорты в настоящий момент в среднем не превышает 30 дней.

"Поэтому большинство потенциальных туристов может просто не успеть воспользоваться данным предложением, особенно без масштабного разъяснения потребителям сложившейся ситуации в СМИ", - говорится в письме.

Продление программы позволит увеличить глубину продаж и загрузить отели и санатории в наиболее проблемном первом квартале, считают в РСТ.

Также авторы письма предложили Ростуризму составить и опубликовать полный график окон кэшбэка на путешествия по России для различных категорий потребителей на весь 2022 год, что позволит стимулировать спрос и повысить загрузку объектов размещения в межсезонье.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на нее правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап программы начался 16 июня.